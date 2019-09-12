Чайка предложил назначить Ведерникова прокурором Башкирии

УФА, 12 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка внес на согласование в госсобрание - курултай Башкирии кандидатуру государственного советника Владимира Ведерникова для назначения на должность прокурора республики, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.
"Прокурор РФ Юрий Чайка внес на согласование в региональный парламент кандидатуру госсоветника юстиции третьего класса Ведерникова Владимира Викторовича для назначения на должность прокурора Башкирии", - говорится в сообщении курултая.
"Первоначально депутаты рассмотрят представление генпрокурора на заседании комитета госсобрания по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, которое планируется провести 18 сентября", - цитирует пресс-служба председателя парламента Башкирии Константина Толкачева.
Глава башкирского парламента отмечает, что после этого вопрос о согласовании кандидатуры Ведерникова будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.
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По данным госсобрания региона, Владимир Ведерников родился в Томске в 1974 году. Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1996 года. Прошел путь от помощника томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях до заместителя прокурора Москвы. В занимаемой должности работает с 2012 года.
Должность башкирского прокурора вакантна с июня, с 2013 года ее занимал Андрей Назаров, он в июне 2019 года был назначен прокурором Курганской области.