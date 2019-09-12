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РИА Новости

В Москве фура повредила кузовом верхний свод тоннеля под железной дорогой

09:40 12.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фура зацепила кузовом и повредила верхний свод автомобильного тоннеля под железной дорогой на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При попытке проехать автомобильный тоннель под железной дорогой грузовик повредил кузовом верхнюю часть тоннеля", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, дежурные подразделения ведомства уже выехали по заявке на место происшествия.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
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