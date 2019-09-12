В Москве фура повредила кузовом верхний свод тоннеля под железной дорогой

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фура зацепила кузовом и повредила верхний свод автомобильного тоннеля под железной дорогой на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При попытке проехать автомобильный тоннель под железной дорогой грузовик повредил кузовом верхнюю часть тоннеля", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, дежурные подразделения ведомства уже выехали по заявке на место происшествия.