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РИА Новости

В Ингушетии при пожаре в частном доме погибла женщина

09:32 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Женщина погибла, её взрослый сын пострадал в результате пожара в частном доме в городе Сунжа в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.
"В ночь на четверг на улице Вторая линия поселка Восточный в городе Сунжа произошло возгорание в частном доме. В результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина – ее взрослый сын", - сказал собеседник агентства.
По его данным, пострадавшего мужчину с ожогами доставили в больницу.
"Общая площадь горения составила 60 квадратных метров. В тушении пожара участвовали десять пожарных и три единицы техники", - добавил представитель пресс-службы.
Обстоятельства возгорания уточняются, проводится расследование.
Сотрудники МЧС
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МЧС РФИнгушетияПроисшествия
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