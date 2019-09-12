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РИА Новости

На Кипре прогремели взрывы на арсенале

09:30 12.09.2019 (обновлено: 10:05 12.09.2019)
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© AFP 2019 / Stefanos KouratzisМашина скорой помощи в Никосии, Кипр
Машина скорой помощи в Никосии, Кипр
© AFP 2019 / Stefanos Kouratzis
Машина скорой помощи в Никосии, Кипр. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в результате пожара на арсенале в кипрском оккупированном районе Кириния в северной части острова, несколько человек получили ранения, сообщает турецкое агентство Anadolu.
"Пожар вспыхнул на арсенале на территории зоны размещения военных объектов, произошло подряд несколько взрывов в восточной части Киринии", - сообщил министр иностранных дел непризнанного государства "Турецкая республика Северного Кипра" Кудрет Озерсай на своей странице в Facebook.
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По его словам, в результате инцидента несколько человек получили ранения осколками стекла, погибших нет. Как отмечает агентство, пожар на арсенале пока не потушен. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали людей, проживающих в районе места происшествия. Над разрешением ситуации работают военные и представители полиции. В регион прибыл лидер турецкой общины на Кипре Мустафа Акынджи.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении.
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