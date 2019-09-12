На Кипре прогремели взрывы на арсенале

По его словам, в результате инцидента несколько человек получили ранения осколками стекла, погибших нет. Как отмечает агентство, пожар на арсенале пока не потушен. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали людей, проживающих в районе места происшествия. Над разрешением ситуации работают военные и представители полиции. В регион прибыл лидер турецкой общины на Кипре Мустафа Акынджи.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении.