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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США заявили о поддержке стран региона по вопросу "Пакта Рио"

09:30 12.09.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Госдепартамент США отметил, что Соединенные Штаты поддерживают желание стран региона активизировать "Пакт Рио" на фоне продолжающихся военных учений Венесуэлы.
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как "Пакт Рио", был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор в 2012 году.
"США присоединяются к Временному правительству Венесуэлы (оппозиция – ред.) и десяти другим странам, которые просят применить Межамериканский договор о взаимной помощи. Эта просьба, которую первой выразила Венесуэла (оппозиция – ред.), является доказательством поддержки региона в адрес венесуэльского народа и доказательством признания все более дестабилизирующего влияния, которое бывший режим Николаса Мадуро оказывает на регион", - говорится в заявлении Госдепартамента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
03:32Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле для участия в учениях
В тексте также идет речь о "недавних воинственных шагах" военных правительства страны, которые демонстрируют, что венесуэльский лидер не только "представляет угрозу народу Венесуэлы, но и его действия угрожают миру и безопасности ее соседей".
"Мы ожидаем дальнейших обсуждений на высоком уровне с другими сторонами, участвующими в Межамериканском договоре о взаимной помощи, по мере того, как мы объединяемся для совместного решения назревшего кризиса, который бушует в Венесуэле и распространяется через ее границу", - добавляется в тексте.
Венесуэла 10 сентября начала военные учения, которые продлятся до 28 сентября. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле. Мадуро отметил, что все виды войск Венесуэлы размещены на границе с соседней страной. При этом президент подчеркнул, что Венесуэла, проводя военные учения, никому не угрожает, а лишь защищает свою территорию.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроСША
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