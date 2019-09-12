США заявили о поддержке стран региона по вопросу "Пакта Рио"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Госдепартамент США отметил, что Соединенные Штаты поддерживают желание стран региона активизировать "Пакт Рио" на фоне продолжающихся военных учений Венесуэлы.

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как "Пакт Рио", был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор в 2012 году.

"США присоединяются к Временному правительству Венесуэлы (оппозиция – ред.) и десяти другим странам, которые просят применить Межамериканский договор о взаимной помощи. Эта просьба, которую первой выразила Венесуэла (оппозиция – ред.), является доказательством поддержки региона в адрес венесуэльского народа и доказательством признания все более дестабилизирующего влияния, которое бывший режим Николаса Мадуро оказывает на регион", - говорится в заявлении Госдепартамента.

В тексте также идет речь о "недавних воинственных шагах" военных правительства страны, которые демонстрируют, что венесуэльский лидер не только "представляет угрозу народу Венесуэлы, но и его действия угрожают миру и безопасности ее соседей".

"Мы ожидаем дальнейших обсуждений на высоком уровне с другими сторонами, участвующими в Межамериканском договоре о взаимной помощи, по мере того, как мы объединяемся для совместного решения назревшего кризиса, который бушует в Венесуэле и распространяется через ее границу", - добавляется в тексте.

Венесуэла 10 сентября начала военные учения, которые продлятся до 28 сентября. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле. Мадуро отметил, что все виды войск Венесуэлы размещены на границе с соседней страной. При этом президент подчеркнул, что Венесуэла, проводя военные учения, никому не угрожает, а лишь защищает свою территорию.