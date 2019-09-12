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РИА Новости

Посольство России в Катманду предупредило о риске заражения денге в Непале

09:18 12.09.2019
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© Flickr / Asian Development BankМашина скорой помощи в Непале
Машина скорой помощи в Непале
© Flickr / Asian Development Bank
Машина скорой помощи в Непале. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Посольство России в Катманду рекомендует воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала в связи с повышенным риском заражения лихорадкой денге, говорится в распространенном заявлении российской дипмиссии.
"Посольство предупреждает о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории Непала. На сегодня численность инфицированных в стране приближается к 10 тысячам человек. Зафиксированы смертельные случаи. В этой связи настоятельно рекомендуем воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала", - отмечается в документе.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, денге переносится при укусах комаров, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов денге.
Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.
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