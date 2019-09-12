В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг утром пять раз нарушили перемирие, выпустив более 50 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 6.20 до 7.40 (совпадает с мск - ред.) было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Под обстрелом оказались районы трех населенных пунктов на юге республики, в пригороде Донецка и на окраине Горловки. Всего за указанный период было выпущено 56 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru