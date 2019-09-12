В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве в субботу 14 сентября: гости смогут проверить подлинность купюр, познакомиться с обмундированием инкассатора и заглянуть в инкассаторскую машину, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Четырнадцатого сентября в столице пройдет фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Для москвичей будут работать 115 площадок в каждом округе столицы — в школах, колледжах, вузах и других учреждениях", - говорится в сообщении.

На фестивале пройдет семейный этап олимпиады по финансовой грамотности. Гости смогут проверить подлинность купюр, познакомиться с обмундированием инкассатора и заглянуть в инкассаторскую машину. Для учителей математики организуют мастер-класс по разбору задач блока "Реальная математика".