В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве в субботу 14 сентября: гости смогут проверить подлинность купюр, познакомиться с обмундированием инкассатора и заглянуть в инкассаторскую машину, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Четырнадцатого сентября в столице пройдет фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Для москвичей будут работать 115 площадок в каждом округе столицы — в школах, колледжах, вузах и других учреждениях", - говорится в сообщении.
На фестивале пройдет семейный этап олимпиады по финансовой грамотности. Гости смогут проверить подлинность купюр, познакомиться с обмундированием инкассатора и заглянуть в инкассаторскую машину. Для учителей математики организуют мастер-класс по разбору задач блока "Реальная математика".
Экспертами на фестивале выступят сотрудники департамента финансов Москвы, Банка РФ, Роспотребнадзора, управления Федеральной налоговой службы по городу, Минфина РФ, Казначейства РФ, Московской торгово-промышленной палаты, ведущих вузов страны, а также представители организаций финансового рынка. Спикеры расскажут гостям, как планировать личный и семейный бюджет, начать собственное дело, а также как защититься от финансовых мошенников.