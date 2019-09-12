Гидрологи прогнозируют медленный спад уровня реки у Комсомольска-на-Амуре

"Вода, действительно, остановилась, и это уже можно считать начальной точкой спада. Сильных дождей в районах нижнего Амура пока мы не видим, хотя небольшие осадки пройдут 14 сентября. Но, нужно понимать, что Амур у города будет падать очень медленно – в среднем по 5 сантиметров за сутки. Поэтому ситуация там пока будет сложной", - приводятся в сообщении слова начальника хабаровского гидрометцентра Светланы Агеевой.