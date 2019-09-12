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РИА Новости

Гидрологи прогнозируют медленный спад уровня реки у Комсомольска-на-Амуре

07:22 12.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Уровень реки Амур у Комсомольска, где в четверг проходит пик паводка, согласно прогнозу гидрологов, будет падать медленно – по 5 сантиметров в сутки, сообщается на сайте краевого правительства.
Отмечается, что уровень воды у Комсомольска-на-Амуре не меняется вторые сутки. Вода дошла до отметки 829 сантиметров, после чего подъем остановился. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров.
"Вода, действительно, остановилась, и это уже можно считать начальной точкой спада. Сильных дождей в районах нижнего Амура пока мы не видим, хотя небольшие осадки пройдут 14 сентября. Но, нужно понимать, что Амур у города будет падать очень медленно – в среднем по 5 сантиметров за сутки. Поэтому ситуация там пока будет сложной", - приводятся в сообщении слова начальника хабаровского гидрометцентра Светланы Агеевой.
По данным властей, в Комсомольске-на-Амуре продолжаются работы по защите от подтоплений, наращиваются дамбы и участки улиц. Жилые районы топит не река, а грунтовые воды. Подтоплено 454 дома, более 30 школ, детсадов и социальных учреждений. Воду откачивают круглосуточно. Из-за паводка в Комсомольском районе скорректировано движение нескольких автобусных маршрутов.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Вчера, 11:39РИА Новости
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Амур (река)Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
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