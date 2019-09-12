Якутия борется с двумя лесными пожарами в зоне тушения

ЯКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Якутия борется с новыми лесными пожарами в зоне тушения, два очага появились в Алданском и Чурапчинском улусах, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

В среду по данным ведомства, в зоне тушения не было лесных пожаров. В четверг в минэкологии отчитались о двух очагах на территории улусов.

"На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению 2 лесных пожаров в Усть-Алданском и Чурапчинском улусах… На тушение привлечено всего 32 человека и две единицы техники", - отмечает пресс-служба.