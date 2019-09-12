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РИА Новости

Москалькова заявила, что готова помочь Бутиной в социализации

05:39 12.09.2019
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© AP PhotoМария Бутина
Мария Бутина
© AP Photo
Мария Бутина. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Аппарат омбудсмена готов оказать помощь осужденной в США россиянке Марии Бутиной, если та обратится, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября.
"Если Мария Бутина обратится ко мне как к уполномоченному по правам человека, как это было на первом этапе, когда ее папа был у меня на приеме, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей в социализации", - сказала омбудсмен.
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаТатьяна МоскальковаРоссияСШАОбщество
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