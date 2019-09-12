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РИА Новости

Премьер королевства Тонга скончался в возрасте 78 лет

04:37 12.09.2019
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© AP Photo / Jason DeCrowПремьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива
Премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива
© AP Photo / Jason DeCrow
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива скончался в возрасте 78 лет в Новой Зеландии, сообщает новостной портал Kaniva Tonga со ссылкой на советника премьера.
По данным портала, Похива скончался в госпитале в городе Окленд в Новой Зеландии, куда ранее был доставлен на лечение в связи с пневмонией. Отмечается, что он занимал пост премьер-министра Тонга c 2014 года.
Радиостанция Radio New Zealand подчеркивает, что Похива ранее в этом году уже находился на лечении в Окленде.
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