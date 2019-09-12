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РИА Новости
Восточный экономический форум

В Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке

03:41 12.09.2019 (обновлено: 09:52 12.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
"Во-первых, внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги, до сделки. Не стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно или смущает. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды. Можно поискать информацию в интернете", - рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума.
Помимо этого, необходимо помнить простые правила финансовой грамотности, например, что доходность по вкладу не может быть существенно выше инфляции (в августе - 4,3%), отметил Мамута.
Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию. "В некоторых случаях организация, придерживающаяся клиентооринтированной политики, может пойти навстречу и решить спор в пользу клиента", - подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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