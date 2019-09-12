Трамп назвал решение ВС по предоставлению убежища большой победой

Ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства, говорится в опубликованном на сайте Федерального реестра документов. После этого, однако, решение было заблокировано окружным судом штата Калифорнии.