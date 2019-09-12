Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T02:13Z
https://ria.ru/20190912/1558592788.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155788/02/1557880285_0:265:2718:1793_1036x0_80_0_0_8da88a16bf08e3b6d3ef5a34c5dfaa6b.jpg
РИА Новости

Трамп назвал решение ВС по предоставлению убежища большой победой

02:13 12.09.2019
664
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал большой победой решение Верховного суда по ограничению предоставления убежища иностранцам.
"Большая победа в Верховном суде США (по обеспечению безопасности - ред.) на границе по (предоставлению - ред.) убежища!" - написал он у себя в Twitter.
Верховный суд США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам.
Ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства, говорится в опубликованном на сайте Федерального реестра документов. После этого, однако, решение было заблокировано окружным судом штата Калифорнии.
Мигранты
22 августа, 04:19РИА Новости
Мексика обеспокоена решением США о задержании детей мигрантов
1132001
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Ришар Ферран
СМИ: спикеру Нацсобрания Франции предъявили обвинения
РИА
Новости
Ракетный комплекс Искандер-М
В Британии назвали самое опасное российское оружие
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле для участия в учениях
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
ВС США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища
Правительство Британии не полностью раскрыло материалы по Brexit без сделки
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Джон Болтон
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
США
СМИ: США не будут предоставлять багамцам "статус временно защищенных лиц"
Премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива
Премьер королевства Тонга скончался в возрасте 78 лет
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Мария Бутина
Москалькова заявила, что готова помочь Бутиной в социализации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
Лента новостейМолния