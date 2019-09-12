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РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова

01:52 12.09.2019 (обновлено: 07:03 12.09.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской областиМузыкант Валерий Ярушин
Музыкант Валерий Ярушин
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской области
Музыкант Валерий Ярушин. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной". Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции НСН.
"Уже прошло четверть века как нет социализма, можно петь все что угодно. Но и ответственность у художника должна быть. Шнуров начал эту нецензурщину (исполнять. – прим. ред.). Я даже обсуждать (творчество Шнурова. – прим. ред.) не буду. Для меня эстрада это дом родной", - заявил музыкант.
Ярушин является Заслуженным артистом РСФСР и одним из основателей ВИА "Ариэль". Как сольный исполнитель он известен по песням "Зимы и Весны", "Заповедные места", "В краю магнолий" и другим.
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Валерий ЯрушинШоу-бизнесШнур (Сергей Шнуров)Россия
Популярные комментарии
Правильно он говорит. Остальные лже-советские артисты упорно молчат из-за боязни потерять свои заработки.
12 сентября, 03:56
ВЛВлад Лиходеев
2700004
мату в исскустве вообще нет места,но это всё от личного воспитания.цензура ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть,и за нарушения культуры общения в сми каждый обязан отвечать своим карманом.
12 сентября, 03:37
pilyugin60
2200002
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