Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова

"Уже прошло четверть века как нет социализма, можно петь все что угодно. Но и ответственность у художника должна быть. Шнуров начал эту нецензурщину (исполнять. – прим. ред.). Я даже обсуждать (творчество Шнурова. – прим. ред.) не буду. Для меня эстрада это дом родной", - заявил музыкант.