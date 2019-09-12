Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной". Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции НСН.
"Уже прошло четверть века как нет социализма, можно петь все что угодно. Но и ответственность у художника должна быть. Шнуров начал эту нецензурщину (исполнять. – прим. ред.). Я даже обсуждать (творчество Шнурова. – прим. ред.) не буду. Для меня эстрада это дом родной", - заявил музыкант.
Ярушин является Заслуженным артистом РСФСР и одним из основателей ВИА "Ариэль". Как сольный исполнитель он известен по песням "Зимы и Весны", "Заповедные места", "В краю магнолий" и другим.