СМИ: США не будут предоставлять багамцам "статус временно защищенных лиц"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти США не собираются предоставлять въезжающим в страну жителям Багамских островов "статус временно защищенных лиц", сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее сообщалось со ссылкой на агентство Рейтер и национальное агентство по ЧС (NEMA), что власти Багамских островов заявили, что в списках без вести пропавших после разрушительного урагана "Дориан" находятся около 2,5 тысячи человек.
"Багамцы, пострадавшие от урагана "Дориан", сталкиваются с гуманитарным кризисом, а американское правительство, международные партнеры и частные организации продолжают поддерживать их, предоставляя помощь и услуги. Сейчас мы не планируем предоставлять "статус временно защищенных лиц" тем, кто в настоящее время находится в США", - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
При этом агентство Рейтер отмечает, что законодатели штата Флорида и федеральные власти просили президента США Дональда Трампа предоставить статус багамцам, который позволяет иностранным гражданам, чьи страны пострадали от войны или стихийного бедствия, жить или работать в Соединенных Штатах. Он гарантирует, что таких лиц не депортируют в страну, из которой они прибыли.
Однако ранее американский лидер, как отмечает агентство, сказал, что у Багам есть "огромные проблемы" с "очень плохими людьми", что может привести на территорию США "очень плохих наркодилеров".
Ураган "Дориан", который достигал наиболее опасной пятой категории, обрушился 1 сентября на Багамские острова. Он нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Жертвами урагана стали 50 человек.
Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Американская компания RMS, которая занимается моделированием рисков, заявила, что страховой ущерб от последствий урагана составит в Карибском регионе от 3,5 миллиарда до 6,5 миллиарда долларов.