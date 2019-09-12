СМИ: США не будут предоставлять багамцам "статус временно защищенных лиц"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти США не собираются предоставлять въезжающим в страну жителям Багамских островов "статус временно защищенных лиц", сообщает телеканал Власти США не собираются предоставлять въезжающим в страну жителям Багамских островов "статус временно защищенных лиц", сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее сообщалось со ссылкой на агентство Рейтер и национальное агентство по ЧС (NEMA), что власти Багамских островов заявили, что в списках без вести пропавших после разрушительного урагана "Дориан" находятся около 2,5 тысячи человек.

"Багамцы, пострадавшие от урагана "Дориан", сталкиваются с гуманитарным кризисом, а американское правительство, международные партнеры и частные организации продолжают поддерживать их, предоставляя помощь и услуги. Сейчас мы не планируем предоставлять "статус временно защищенных лиц" тем, кто в настоящее время находится в США", - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

При этом агентство Рейтер отмечает, что законодатели штата Флорида и федеральные власти просили президента США Дональда Трампа предоставить статус багамцам, который позволяет иностранным гражданам, чьи страны пострадали от войны или стихийного бедствия, жить или работать в Соединенных Штатах. Он гарантирует, что таких лиц не депортируют в страну, из которой они прибыли.

Однако ранее американский лидер, как отмечает агентство, сказал, что у Багам есть "огромные проблемы" с "очень плохими людьми", что может привести на территорию США "очень плохих наркодилеров".

Ураган "Дориан", который достигал наиболее опасной пятой категории, обрушился 1 сентября на Багамские острова. Он нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Жертвами урагана стали 50 человек.