Израильская армия подтвердила информацию об ударах по объектам ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что нанесли удары по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа.
"Ранее сегодня из сектора Газа были выпущены ракеты в сторону израильской территории. В ответ некоторое время назад истребители и летательный аппарат армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким целям военного комплекса ХАМАС на севере сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба.
Кроме того, израильские военные возложили на ХАМАС ответственность за "происходящее в секторе Газа".