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РИА Новости

Израильская армия подтвердила информацию об ударах по объектам ХАМАС

01:27 12.09.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что нанесли удары по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа.
"Ранее сегодня из сектора Газа были выпущены ракеты в сторону израильской территории. В ответ некоторое время назад истребители и летательный аппарат армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким целям военного комплекса ХАМАС на севере сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба.
Кроме того, израильские военные возложили на ХАМАС ответственность за "происходящее в секторе Газа".
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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