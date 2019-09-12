Израильская армия подтвердила информацию об ударах по объектам ХАМАС

"Ранее сегодня из сектора Газа были выпущены ракеты в сторону израильской территории. В ответ некоторое время назад истребители и летательный аппарат армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким целям военного комплекса ХАМАС на севере сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба.