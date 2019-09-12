Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что сирены тревоги, сработавшие в двух населенных пунктах, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа, оказались ложными.
"Относительно сообщений о сиренах, прозвучавших в киббуце Зиким и мошаве Мавкиим несколько минут назад, они оказались ложными", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Также военные уточняют, что "во время звучания сирены в киббуце Зиким попытка перехвата была проведена без необходимости".
Как сообщают местные СМИ, 77-летняя женщина получила легкие травмы по дороге в бомбоубежище в киббуце Зиким.