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РИА Новости

Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

01:18 12.09.2019
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские военнослужащие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что сирены тревоги, сработавшие в двух населенных пунктах, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа, оказались ложными.
"Относительно сообщений о сиренах, прозвучавших в киббуце Зиким и мошаве Мавкиим несколько минут назад, они оказались ложными", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Также военные уточняют, что "во время звучания сирены в киббуце Зиким попытка перехвата была проведена без необходимости".
Как сообщают местные СМИ, 77-летняя женщина получила легкие травмы по дороге в бомбоубежище в киббуце Зиким.
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