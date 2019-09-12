Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T01:17Z
https://ria.ru/20190912/1558592243.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_36:337:3076:2047_1036x0_80_0_0_e72044991a12a30918704c789a19403c.jpg
РИА Новости

В Amnesty International заявили о кибератаке на информационные ресурсы в РФ

01:01 12.09.2019 (обновлено: 01:17 12.09.2019)
523
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкХакер
Хакер
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Хакер. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На информационные ресурсы правозащитной организации Amnesty International в России произошла атака, сообщил ее пресс-секретарь Александр Артемьев.
"Атака была и есть - в том смысле, что у нас нет доступа на старый наш сайт. Системы рассылки мы "убили" для того, чтобы ими не могли воспользоваться третьи лица", - рассказал он РИА Новости.
По его словам, они планируют восстанавливать доступ и "предпринимать иные шаги для выхода из этой неприятной ситуации".
Amnesty International - международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".
Программирование
5 сентября, 07:37Восточный экономический форум
Сбербанк назвал атаки Северной Кореи на российские банки мифом
При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка – Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.
Благодаря этому Amnesty International получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".
Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации Amnesty International высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.
Ноутбук
21 августа, 07:30РИА Новости
Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
1142002
Обсудить 1
Amnesty InternationalРоссияПроисшествия
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400
12:19Глава Еврокомиссии раскритиковал кампании против массовой вакцинации
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
Лента новостейМолния