В Amnesty International заявили о кибератаке на информационные ресурсы в РФ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На информационные ресурсы правозащитной организации Amnesty International в России произошла атака, сообщил ее пресс-секретарь Александр Артемьев.

"Атака была и есть - в том смысле, что у нас нет доступа на старый наш сайт. Системы рассылки мы "убили" для того, чтобы ими не могли воспользоваться третьи лица", - рассказал он РИА Новости.

По его словам, они планируют восстанавливать доступ и "предпринимать иные шаги для выхода из этой неприятной ситуации".

Amnesty International - международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка – Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

Благодаря этому Amnesty International получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".