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РИА Новости

ОБСЕ обнаружила траншеи украинских силовиков у жилых домов в Донбассе

00:05 12.09.2019 (обновлено: 04:22 12.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал траншеи украинских силовиков в 50 метрах от жилых домов у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.
"Восьмого сентября на участке разведения в районе Золотого БПЛА СММ обнаружил 110-метровое продолжение существующей траншеи, проходящей к северо-востоку приблизительно в 50 метрах от жилых домов, примерно в 600 метрах к югу от северного края участка разведения. По оценке миссии, траншея принадлежит Вооруженным силам Украины", - привели в пресс-службе отчет по состоянию на 10 сентября.
В СММ уточнили, что позже беспилотник зафиксировал 40-метровое продолжение указанной траншеи и недавно вырытую траншею протяженностью 45 метров с шестью ящиками для боеприпасов внутри.
"Эта траншея была соединена с вышеупомянутой траншеей и проходила на расстоянии примерно один километр к югу от северного края участка разведения и приблизительно в двух километрах к востоку от его западного края (по оценке, все принадлежат Вооруженным силам Украины)", - процитировали в пресс-службе отчет на 11 сентября.
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