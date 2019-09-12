ОБСЕ обнаружила траншеи украинских силовиков у жилых домов в Донбассе

"Восьмого сентября на участке разведения в районе Золотого БПЛА СММ обнаружил 110-метровое продолжение существующей траншеи, проходящей к северо-востоку приблизительно в 50 метрах от жилых домов, примерно в 600 метрах к югу от северного края участка разведения. По оценке миссии, траншея принадлежит Вооруженным силам Украины", - привели в пресс-службе отчет по состоянию на 10 сентября.

В СММ уточнили, что позже беспилотник зафиксировал 40-метровое продолжение указанной траншеи и недавно вырытую траншею протяженностью 45 метров с шестью ящиками для боеприпасов внутри.

"Эта траншея была соединена с вышеупомянутой траншеей и проходила на расстоянии примерно один километр к югу от северного края участка разведения и приблизительно в двух километрах к востоку от его западного края (по оценке, все принадлежат Вооруженным силам Украины)", - процитировали в пресс-службе отчет на 11 сентября.