"Здесь живет живодер!" Крымский город потрясло жестокое убийство собаки

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. В крымском городе Керчи уже неделю обсуждают жестокое убийство собаки средь бела дня. Животному ввинтили шуруп в голову. Собака страшно выла и вскоре умерла. А жители Великого Новгорода возмущены видеозаписью, на которой несколько девочек бросают котенка вместо мяча. Случайные свидетели сняли "игры" малолетних на камеру, после отняли у них жертву и нашли ей новых хозяев. Впрочем, в Сети раскритиковали поступок сердобольных: ведь они так и не обратились в правоохранительные органы, а лишь опубликовали шокирующее видео. Прокуратура поручила полиции проверить этот случай. Почему мы все должны заявлять о фактах жестокого обращения с животными — в материале РИА Новости.

Шуруп в голове

Меньше недели назад, 4 сентября, в Керчи неизвестные хладнокровно убили собаку, вкрутив ей в голову шуруп. Она умерла в муках рано утром недалеко от школы.

"Я вела ребенка в школу, услышала страшный вой, подбежала, думала, что собаку сбила машина. Оказалось, что на животное наброшена веревка, видимо, ее держали, а в голову ввинчен шуруп. Собака страшно выла, а через несколько минут умерла", — рассказала журналистам очевидица.

В итоге обескураженные прохожие не смогли ничего предпринять, только опубликовали фотографии замученного животного в соцсетях, что вызвало огромный резонанс. В комментариях под жуткими снимками керчане проклинали тех, кто так издевался над животным, и обсуждали, как лучше разобраться с живодерами. "Предлагаю установить вознаграждение для поиска (подозреваемых в убийстве собаки). Наверняка кто-то знает их и захочет премию", — написал один из комментаторов. Кто-то в ответ предложил посмотреть записи с камер видеонаблюдения у магазинов, расположенных неподалеку от места гибели пса. Другие же и вовсе пригрозили администраторам сообществ жалобами, потребовав больше не публиковать такие новости, поскольку это слишком жесткий контент.

Несколько местных зоозащитников отправили эти же фотографии в редакцию РИА Новости, но никто из них не подал заявления в полицию.

"Кто-то в комментариях сказал, что пожаловался в прокуратуру Керчи. Также я видела, что свои обращения кто-то оставил на сайте Роспотребнадзора", — пояснила РИА Новости защитница прав животных Мария Поддубная. Однако на момент выхода публикации никто из потенциальных заявителей не предоставил копию обращения или зарегистрированный номер.

РИА Новости обратилось за комментарием в УМВД по Керчи. В пресс-службе ведомства проинформировали, что никаких заявлений от очевидцев или тех, кто видел жуткие кадры в соцсетях, к ним не поступало. "Мы сами инициировали проверку 5 сентября. Сейчас ведется расследование", — уточнили в полиции. Это подтвердили и в МВД по Республике Крым: к ним никто не обращался по поводу убийства собаки. В данный момент круг подозреваемых в преступлении так и не определен.

Тем не менее, местные жители догадываются, кто мог так жестоко расправиться с собакой. "Этот человек живет на той же улице. Они указывают на одного и того же мужчину.

"Все соседи знают, что это он сделал. Он неуравновешенный. Но все боятся. И доказательств нет, а если кто-то и видел, то просто молчит", - рассказала РИА Новости керчанка. Кроме того, в сообществах города появилась фотография места жительства предполагаемого убийцы. На воротах дома написано "Здесь живет живодер!"

Кошачий "футбол"

В Великом Новгороде 8 сентября зоозащитница Регина Тукина увидела, как несколько школьниц "играют" котенком: высоко подбрасывают его, держа за лапы, и смотрят, как он приземляется. Несчастное животное пытается убежать, но девочки снова бросают его вверх с такой силой, что котенок падает и подворачивает лапы.

Тукина сразу же побежала во двор. "Девочек на площадке уже не было, но далеко они не ушли. Выяснилось, что животное принадлежало одной из школьниц. Мы пошли домой к ее маме", — рассказала Тукина корреспондентам. По ее словам, родители не стали оправдывать жестокость ребенка, наоборот, признали, что котенку будет лучше в другой семье.

Испуганную кошечку уже забрали домой новые хозяева. Животному повезло, что никаких серьезных повреждений школьницы причинить попросту не успели. В отчетном ролике волонтеров двухмесячный котенок вовсю играет.

Впрочем, жители Великого Новгорода все равно осудили зоозащитников за то, что те не написали заявление в полицию о жестоком обращении с животным, а безвольно снимали издевательства на камеру и потом "постили фотки в соцсетях". Хотя девочки не достигли возраста уголовной ответственности, можно привлечь их родителей либо поставить малолетних на учет, уверены в соцсетях.

В правоохранительных органах тем не менее заинтересовались этим инцидентом. В пресс-службе прокуратуры Великого Новгорода рассказали РИА Новости, что ведомство уже обратилось с запросом в полицию с просьбой проверить информацию, появившуюся в СМИ. В свою очередь, официальный представитель УМВД России по городу Великий Новгород Ольга Коробова сообщила журналистам, что отдел по делам несовершеннолетних проведет проверку.

Следователи уже все умеют

О жестоком обращении с животными ежедневно рассказывают в СМИ и соцсетях, однако обычно такие случаи не приводят к уголовному делу. И все же в отношении людей к этой проблеме за последние два года произошли некоторые изменения: подключаются неравнодушные, формируется гражданская позиция.

Два года назад президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за жестокое обращение с животными (245-я статья УК). Предпосылкой к этому послужила история в Хабаровске: две 17-летние девушки истязали кошек, собак и птиц и фиксировали все на камеру. Делали они это ради удовольствия. Суд приговорил их к реальным срокам.

Первое время после вступления поправок в силу заявления о преступлениях, предусмотренных 245-й статьей, почти не регистрировались: оперативники просто не знали, как действовать в такой ситуации, о чем не раз говорили и общественники, и депутаты Госдумы.

Ситуация изменилась, но не радикально. По статистике пресс-центра МВД России, в 2018 году в целом по стране зарегистрировано 446 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных 245-й статьей УК, а за полгода 2019-го — 252. Иными словами, рост незначительный: следственные мероприятия ведутся, но не всегда доходит до суда.

Так, например, РИА Новости писало о жестоком убийстве и расчленении кота Моти в одном из районов Новосибирска. Это совершила несовершеннолетняя. Жители города возмутились, даже был митинг. Дознаватели начали проверку, тело Моти забрали на экспертизу, чтобы установить, действительно ли смерть животного наступила из-за насильственных действий. После чего должен был рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. Подключилась и прокуратура. Это было еще в августе. Но по сей день уголовное дело так и не возбудили. Хозяева жестоко убитого кота ничего не знают о результатах экспертизы.

Петиции не помогут

Председатель ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных "Зооправо" Анастасия Федюнина высказала мнение в беседе с РИА Новости, что дело не только в нежелании полиции отрабатывать убийства животных, но и в том, что многие неравнодушные люди просто не знают, как правильно составить заявление, и пытаются переложить ответственность на других. "Каждый подумает, что за него кто-нибудь другой напишет, а в итоге никто ничего не делает", — разводит руками собеседница.

Вместе с тем среди активистов есть модный тренд подписывать петиции в Сети. Но в действительности они не дают никакого результата. "Это неэффективный механизм — у нас нет закона, который обязывал бы органы полиции проверять петиции и давать ответ", — отмечает Федюнина.

По ее словам, если стало известно о жестоком обращении с животными (неважно, стали вы сами свидетелем или прочитали в интернете), нужно обязательно писать заявление и объяснение в полицию — либо по месту совершения преступления, либо направить через электронную приемную на сайте МВД.

Заявление составляется в свободной форме. К примеру: "Прошу привлечь к уголовной (административной) ответственности неизвестное мне лицо, которое 11.09.2019 года примерно в 00 часов 00 минут (или в промежуток времени) убило, отравило (то, что совершило лицо) животное, а именно собаку, по адресу: город, улица, номер дома (вблизи, между)". Если личность преступника известна, это тоже необходимо указать. Если есть только подозреваемый, его имя можно добавить в конце заявления.

Далее, разъясняет Федюнина, на отдельном листе нужно написать объяснительную: это уже более подробная информация с описанием хронологии событий, датами, временем, указанием свидетелей и любых деталей, которые могут помочь сотрудникам полиции в расследовании.

Следует перечислить все, что известно: марку и цвет машины, номера телефонов, как выглядели преступники, сколько их было. Желательно подробно описать процесс преступления: убегало ли животное, пыталось ли вырваться, что делали и говорили окружающие, старались ли остановить, как долго все продолжалось.