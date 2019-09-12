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РИА Новости

"Убил и скрылся". Семья погибшего в ДТП в Подмосковье три года ждет суда

08:00 12.09.2019 (обновлено: 09:28 12.09.2019)
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© Фото : из личного архиваПогибший Вячеслав Михаилев
Погибший Вячеслав Михаилев
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Виктория Дубовская. Три года назад в ДТП в Подмосковье погиб 32-летний Вячеслав Михаилев: в его ВАЗ-21053 на перекрестке врезался Volkswagen Touareg. Водитель иномарки серьезных травм не получил и скрылся с места аварии. Хотя полиция быстро установила его личность, а свидетели утверждали, что он мог быть пьян, ему до сих пор не предъявили обвинение.

"Гнал под сто"

ДТП произошло 11 сентября 2016-го на пересечении улицы Колпакова с Волковским шоссе в городе Мытищи. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД восстановили картину трагедии: около десяти вечера ВАЗ-21053 остановился на светофоре, через двадцать секунд в него на полной скорости врезался Volkswagen. За рулем "жигулей" находился 32-летний Вячеслав Михаилев, он погиб на месте. По словам очевидцев, хозяин иномарки — высокий мужчина лет пятидесяти — сильно не пострадал: он самостоятельно выбрался из машины и быстро покинул место происшествия.
Свидетели также утверждали, что до столкновения Volkswagen ехал со скоростью около 100 километров в час и опасно маневрировал в потоке машин. Кроме того, им показалось, что водитель мог быть пьян.
© Фото : из личного архиваПогибший Вячеслав Михаилев
Погибший Вячеслав Михаилев
© Фото : из личного архива
Погибший Вячеслав Михаилев
Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", максимальное наказание — пять лет колонии.
Пострадавшими по уголовному делу признали родную сестру и мать погибшего — женой и детьми Михаилев обзавестись не успел. От родственников следователи также узнали, что Вячеслав переехал в Подмосковье в 2002-м из Владимирской области, большую часть жизни проработал водителем. В вечер трагедии мужчина ехал в гости к сестре.

"Нет улик"

Оперативникам не составило труда установить личность беглеца: брошенный автомобиль был зарегистрирован на его жену. Она пояснила полиции, что ее муж — 50-летний Дмитрий Павлов — работает в частном охранном агентстве, уехал по делам и больше на связь не выходил.
По данным следствия, дома Павлов объявился только через две недели, еще через несколько дней добровольно пришел в полицию вместе с адвокатом, где рассказал свою версию событий. По его словам, в тот вечер он ехал в строительный магазин, скорость не превышал, спиртное не пил — друзья Павлова подтвердили, что встречались с ним буквально за двадцать минут до трагедии и он был "трезв и адекватен".
© Фото : из личного архива"Фольксваген" после аварии
Фольксваген после аварии
© Фото : из личного архива
"Фольксваген" после аварии
Перед светофором Дмитрий пытался остановиться, но тормоза отказали: в итоге машина влетела в ВАЗ.
"Дальше он рассказал очень странную историю, — сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Александр Король. — Якобы очевидцы аварии предложили отвезти его в больницу, но вместо этого увезли в Москву и высадили в районе ВДНХ".
Согласно показаниям, Дмитрий еще какое-то время бродил по городу, а потом на попутках добрался в Королев, где почти две недели жил у знакомых: приходил в себя и лечился. Жене о своем местонахождении ничего не рассказывал — боялся, что будет беспокоиться. Знакомым же говорил, что поругался с супругой, поэтому вынужден жить какое-то время не дома.
Несмотря на показания свидетелей и тот факт, что Павлов скрылся с места ДТП, полицейские отпустили подозреваемого под подписку о невыезде, а через год уголовное дело закрыли.
© Фото : из личного архиваПоврежденный автомобиль ВАЗ
Поврежденный автомобиль ВАЗ
© Фото : из личного архива
Поврежденный автомобиль ВАЗ
"Следователь объяснил, что в деле мало доказательств, — поясняет Король. — Мы обратились в суд с жалобой, в ноябре 2017-го нам удалось возобновить расследование".
По мнению адвоката, основная сложность не в отсутствии улик, а в противоречивой экспертизе. Дело в том, что Volkswagen влетел в "жигули" с такой силой, что переднюю часть иномарки фактически смяло в гармошку. В том числе серьезно пострадала и тормозная система автомобиля. Поэтому эксперты не смогли толком ответить на два основных вопроса: действительно ли машина была технически неисправна и мог ли водитель предотвратить аварию.

Многодетный отец

Новое расследование идет уже почти два года. Адвокаты потерпевших настояли на проведении новой экспертизы, однако о ее результатах им ничего не известно, как, впрочем, вообще о ходе дела: несколько месяцев назад уволился ведущий его следователь. С тех пор новостей нет.
За это время представители Павлова несколько раз пытались решить вопрос мирно. По словам сестры погибшего, впервые они связались с ней на следующий день после трагедии. "Хотели оплатить похороны, — рассказывает РИА Новости Екатерина. — Я тогда отмахнулась — не до них было, предложила поговорить после похорон. В итоге мы встретились с адвокатом, она стала давить на жалость: у Павлова трое малолетних детей, кто-то из родственников инвалид".
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Тогда же, по словам Екатерины, семье предложили крупную сумму, чтобы закрыть дело. Однако они отказались. "Мы понимаем, что брата уже не вернуть, — поясняет сестра погибшего. — Цели ломать чужую жизнь никогда не было. Но мы ждали, что водитель извинится перед семьей или хотя бы лично встретится с нами — а этого так и не произошло".
Семья планирует добиваться рассмотрения дела в суде.
Напомним, что с этого года в России ужесточили наказание для виновников ДТП. Теперь автомобилисту, скрывшемуся с места аварии, в которой погиб один человек, грозит от двух до семи лет — юридически беглецов приравняли к пьяным водителям. Однако, как отмечают эксперты, в случае если дело Павлова дойдет до суда, суровое наказание ему не грозит — судить его будут по прежней квалификации.
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