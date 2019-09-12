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РИА Новости
Туризм

Во Французской Гвиане задержали авиапассажира с сотней тарантулов в багаже

00:27 12.09.2019
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CC0 / JakeWilliamHeckey / Тарантул
Тарантул
CC0 / JakeWilliamHeckey /
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В международном аэропорту Феликса Эбуэ, расположенном во Французской Гвиане, польского туриста задержали за контрабанду. Служба безопасности обнаружила в его чемодане около 100 тарантулов, сообщает Travel and Leisure.
Турист пытался объяснить сотрудникам аэропорта, что он не контрабандист, а просто любитель насекомых. В его чемодане было найдено 38 взрослых тарантулов, около 50 молодых пауков и десятки коконов, наполненных яйцами. Пассажир был арестован.
Контрабанда животных - частое правонарушение. Так, в 2018 году туриста арестовали за попытку вывезти из Нью-Йорка 70 живых птиц. Он пытался спрятать вьюрков в бигуди.
В январе 2019 другой турист пытался пронести в штанах через сканер безопасности четырех котят, но пограничники задержали его. А одной из авиапассажирок удалось провезти макаку, спрятав ее под кофту и имитируя беременность. Она прошла через сканер, но была арестована, когда привела своего "ребенка" в торговый центр.
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