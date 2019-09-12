13 сентября: праздник в честь положения пояса Богородицы

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы

Годичный круг великих (двунадесятых) православных праздников начинается и замыкается торжествами, посвященными Пресвятой Богородице, проделав путь от ее Рождества — через Покров, Введение и Благовещение – до Успения. И последний день церковного года – 13 сентября (31 августа по старому стилю) – тоже посвящен Божией Матери: в этот день церковь отмечает праздник с загадочным для современного человека названием – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

По преданию, свои пояс и ризу она сама незадолго до своего успения отдала апостолу Фоме, потом он передал эти реликвии на хранение двум иерусалимским вдовам, а при императоре Аркадии, правившем Византией в самом конце IV века, пояс в драгоценном ковчеге перевезли в Константинополь и торжественно установили в церкви. Ковчег был запечатан императорской печатью с датой – 31 августа. И в честь этого события был установлен церковный праздник.

Кроме того, дочь Аркадия Пульхерия, сама впоследствии ставшая императрицей, по свидетельству историка Никифора Каллиста Ксанфопула, постановила "совершать там ночные молитвы и процессию каждую среду", и сама всегда возглавляла шествие с горящей лампой в руке. В VI веке патриарх Тимофей I дополнил канон еще одной процессией – по пятницам – из Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, в Халкопратийский храм, где лежал ее пояс. Некоторые, от этого совсем запутались и решили, что обе святыни хранятся вместе – во Влахерне: об этом упоминают и святой Андрей Критский, и патриарх Евфимий, и многие русские паломники.

Ковчег с реликвией несколько столетий никто не открывал, пока у императора Льве IV Мудрого не заболела жена. Перепробовав все возможные способы лечения, на нее решили возложить пояс Богородицы. Ковчег вскрыли. Пояс был в полной сохранности. По преданию, изложенному в Минологии Василия II (иллюстрированных рукописных житиях святых), "как только патриарх распростер его над царицей, тотчас она получила совершенное исцеление от недуга". После этого святыню положили обратно в ковчег и праздновать Положение пояса Богородицы стали с еще большей торжественностью.

В X веке реликвия была разделена на части, которые со временем оказалась в Болгарии, Грузии (в Зугдиди) и на Кипре (в монастыре Троодитисса).

В Грузию святыню привезла в 1028 году вместе с другим приданым племянница императора Романа III Аргира, который выдал ее замуж за грузинского царя Баграта IV Куропалата. В начале XIX века правительница Мегрелии Нино, дочь грузинского царя Георгия XII, после принятия российского подданства прислала реликвию в дар императору Александру I, но он, украсив ковчег драгоценными камнями, вернул его обратно и повелел построить в Зугдиди каменную церковь для хранения реликвии. Она и сегодня хранится в кафедральном соборе Влахернской иконы Божией Матери.

Частицу пояса византийские императоры брали с собой в военные походы, в одном из которых ее у византийцев отбили болгары. Позже, в XIV веке, сербский князь Лазарь I Хлебельянович подарил ее афонскому Ватопедскому монастырю. Там пояс разделили еще на две части: одну поместили в крест, другую — в ковчег и во время эпидемий выносили к народу.