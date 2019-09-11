ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не добиваются смены власти в Иране и рассчитывают, что смогут заключить соглашение с Тегераном.

"Мы не ищем смены режима. Мы думаем, что можем заключить сделку, но думаем также, что если мы ее не заключим, это тоже будет окей", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов общаться с руководством Ирана без предварительных условий.

Между США и Ираном в последние месяцы выросла напряженность на фоне выхода США из международного соглашения по атому и мер Тегерана по снижению уровня выполнения сделки. Также между Вашингтоном и Тегераном сохраняются трения по судоходству в Ормузском проливе, ракетной программе Ирана и предполагаемой США поддержке Ираном терроризма в ряде стран.