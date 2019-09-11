ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не добиваются смены власти в Иране и рассчитывают, что смогут заключить соглашение с Тегераном.
"Мы не ищем смены режима. Мы думаем, что можем заключить сделку, но думаем также, что если мы ее не заключим, это тоже будет окей", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов общаться с руководством Ирана без предварительных условий.
Между США и Ираном в последние месяцы выросла напряженность на фоне выхода США из международного соглашения по атому и мер Тегерана по снижению уровня выполнения сделки. Также между Вашингтоном и Тегераном сохраняются трения по судоходству в Ормузском проливе, ракетной программе Ирана и предполагаемой США поддержке Ираном терроризма в ряде стран.
В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).