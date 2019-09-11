В Госдуме оценили калужский опыт по созданию комфортной бизнес-среды

КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на заседании парламента счел положительным опыт Калужской области по реализации программ государственно-частного партнерства и привлечению инвестиций, сообщило правительство региона.

Володин выступил перед депутатами на первом заседании осенней сессии. Он рассказал о приоритетах главного законодательного органа страны на предстоящие четыре месяца, важной частью которых станет работа над бюджетом страны.

"При этом Вячеслав Володин отметил, что нельзя сводить обсуждение главного финансового документа только к объемам финансирования, статьям бюджета, стройкам и объектам. Необходимо уделить внимание обеспечению условий для эффективной реализации в регионах программ государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

В качестве положительного примера председатель Госдумы России привел опыт Калужской области, которая, пойдя по такому пути, вышла на самообеспеченность.

"Это была инициатива исключительно региона, и те риски, с которыми он столкнулся, наверное, многие другие территории отпугивают от такого пути. Мы видим, что не каждая территория берет на себя такую ответственность, особенно в ситуации с кризисом… Но результат говорит сам за себя – Калужская область сегодня регион-донор", - подчеркнул Володин.