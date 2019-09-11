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РИА Новости
Калужская область

В Госдуме оценили калужский опыт по созданию комфортной бизнес-среды

20:48 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на заседании парламента счел положительным опыт Калужской области по реализации программ государственно-частного партнерства и привлечению инвестиций, сообщило правительство региона.
Володин выступил перед депутатами на первом заседании осенней сессии. Он рассказал о приоритетах главного законодательного органа страны на предстоящие четыре месяца, важной частью которых станет работа над бюджетом страны.
"При этом Вячеслав Володин отметил, что нельзя сводить обсуждение главного финансового документа только к объемам финансирования, статьям бюджета, стройкам и объектам. Необходимо уделить внимание обеспечению условий для эффективной реализации в регионах программ государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
В качестве положительного примера председатель Госдумы России привел опыт Калужской области, которая, пойдя по такому пути, вышла на самообеспеченность.
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"Это была инициатива исключительно региона, и те риски, с которыми он столкнулся, наверное, многие другие территории отпугивают от такого пути. Мы видим, что не каждая территория берет на себя такую ответственность, особенно в ситуации с кризисом… Но результат говорит сам за себя – Калужская область сегодня регион-донор", - подчеркнул Володин.
В этой связи, по мнению Вячеслава Володина, задача депутатов - законодательно обеспечить создание условий для развития территорий в данном направлении, отмечается в сообщении.
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Калужская областьГосдума РФКалугаКалужская областьРоссия
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