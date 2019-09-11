МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Реализация озвученного израильским премьер-министром плана распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину может повлечь эскалацию напряженности в регионе и подорвать надежды на достижения палестино-израильского урегулирования, заявил в среду в МИД РФ.

Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о том, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22 созыва, которые пройдут 17 сентября.

"В Москве обратили внимание на вызвавшее острую негативную реакцию в арабском мире заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД напомнили, что позиция России заключается в достижении "комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года".