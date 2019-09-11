Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Белый дом начал подготовку к возможным переговорам между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает агентство Белый дом начал подготовку к возможным переговорам между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США и Ирана на полях ГА ООН возможна.

По словам источников, Белый дом начал подготовку к встрече, которая может произойти на полях Генассамблеи ООН в конце сентября. Агентство отмечает, что пока неясно, согласится ли Тегеран на встречу, если санкции США против Ирана сохранятся.

Два источника отметили, что одним из вариантов развития событий является то, что Трамп присоединится к встрече Роухани и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее Трамп заявил, что не исключает встречи с Роухани на полях ГА ООН в сентябре.

США последовательно вводят санкции против Ирана, настаивая на том, что это не направлено на смену власти в стране, а исключительно на "смену их поведения". Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с иранским руководством, однако первого шага в Вашингтоне ждут от Тегерана.

В 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидаются более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИД. Выступления гостей пройдут в рамках общих прений с 24 по 30 сентября. Россию, согласно предварительному плану вступлений, будет представлять глава МИД Сергей Лавров.