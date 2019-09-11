Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.

В совещании участвуют министр здравоохранения Алекс Азар и и.о. директора Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Норман Шарплесс. Также присутствует первая леди Меланья Трамп.

Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Расследуется более 450 случаев, подтверждены пять смертельных исходов. СDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".

Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из FDA обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы.