Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T19:58Z
https://ria.ru/20190911/1558587877.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152565/76/1525657679_0:157:2696:1674_1036x0_80_0_0_9ed5267715495512595d3f86df6ead16.jpg
РИА Новости

Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов

19:58 11.09.2019
3179
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСистема нагревания табака
Система нагревания табака
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.
В совещании участвуют министр здравоохранения Алекс Азар и и.о. директора Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Норман Шарплесс. Также присутствует первая леди Меланья Трамп.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Расследуется более 450 случаев, подтверждены пять смертельных исходов. СDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из FDA обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы.
Однако сотрудники минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно.
Участница на специализированной выставке vape-индустрии Global vape - 2017 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
6 сентября, 19:28Сказано в эфире
Аналогичный вред. Медик о вспышке в США легочных заболеваний от вейповДепартамент здравоохранения штата Нью-Йорк назвал возможную причину вспышки легочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет. Психиатр-нарколог Алексей Смышляев в эфире радио Sputnik рассказал о рисках при курении вейпов.
834304
Обсудить 1
Меланья ТрампДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
РИА
Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
Леонид Якубович
Представитель Якубовича объяснил, почему его возят в инвалидном кресле
Презентация iPhone 11
Места в очередях за iPhone 11 продают по цене до 500 тысяч рублей
Газопровод Opal
В Германии призвали вдвое сократить мощность "Газпрома" по OPAL
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26В МИД назвали условия для сокращения ядерных вооружений
12:22Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ
12:20"Роскосмос" рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки
12:19"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400
12:19Глава Еврокомиссии раскритиковал кампании против массовой вакцинации
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
Лента новостейМолния