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РИА Новости

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

19:39 11.09.2019
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© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следователи в Томске просят прокуратуру вернуть из суда и передать в следственные органы дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил по машине, наехавшей на его щенка, сообщается на сайте СК РФ,
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.
Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". Дело с утвержденным прокурором обвинительным актом было направлено в суд. Подростку грозит лишение свободы сроком до двух лет.
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"Руководством следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области перед прокурором Томской области... инициирован вопрос о возвращении уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, ударившего по машине, наехавшей на его собаку, из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК России", - говорится в сообщении.
Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить значительность причиненного ущерба.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка, а также привлечь к ответственности водителя, задавившего щенка.
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