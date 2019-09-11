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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле

19:22 11.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
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Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА новости. Единственным очевидным выходом из политического кризиса в Венесуэле является проведение всеобщих выборов, считает врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.
Быстрого и эффективного варианта решения венесуэльской проблемы нет, отметил он.
"Многочисленные попытки провести переговоры – сначала в рамках группы Монтевидео, затем в Осло и Барбадосе, они демонстрируют, что у сторон пока что совершенно противоположные подходы, по которым в принципе теоретически сложно найти какие-то точки соприкосновения", - сказал он во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва–Каракас "Политический кризис в Венесуэле: взгляд изнутри и снаружи".
Венесуэльские власти настаивают на проведении очередных выборов в Национальную ассамблею в рамках конституции, оппозиция настаивает на том, что необходимо проведение президентских выборов, напомнил он.
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"Единственным, наверное, очевидным с точки зрения международного опыта подобных кризисов решением является проведение всеобщих выборов", - сказал Разумовский. Вопрос в том, как будут эти выборы устроены – равные ли условия будут предоставлены обеим сторонам, не будет ли вестись информационная кампания, кто будет контролировать избирательные советы, уточнил он.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков отметил, что политический кризис в стране фактически сошел на нет, уровень поддержки главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, падает, судя по данным недавних опросов.
"Конфликт постепенно переходит в фазу стабильности, однако эта стабильность, конечно, относительная. Нужно быть настороже, быть бдительными. Конечно, декабрь 2020 года, когда состоятся парламентские выборы, нужно продержаться до этого момента, а там уже начнется новый этап, и посмотрим, что будет дальше", - подчеркнул он.
По мнению чрезвычайного и полномочного посла, профессора кафедры дипломатии МГИМО Евгения Астахова, мир опять пришел к делению на "своих" и "чужих". Рассчитывать, что европейцы помогут в данной ситуации, не стоит. Поэтому, отметил он, Москве надо не ослаблять поддержку Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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