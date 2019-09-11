Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле

Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото

Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса

МОСКВА, 11 сен - РИА новости. Единственным очевидным выходом из политического кризиса в Венесуэле является проведение всеобщих выборов, считает врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

Быстрого и эффективного варианта решения венесуэльской проблемы нет, отметил он.

"Многочисленные попытки провести переговоры – сначала в рамках группы Монтевидео, затем в Осло и Барбадосе, они демонстрируют, что у сторон пока что совершенно противоположные подходы, по которым в принципе теоретически сложно найти какие-то точки соприкосновения", - сказал он во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва–Каракас "Политический кризис в Венесуэле: взгляд изнутри и снаружи".

Венесуэльские власти настаивают на проведении очередных выборов в Национальную ассамблею в рамках конституции, оппозиция настаивает на том, что необходимо проведение президентских выборов, напомнил он.

"Единственным, наверное, очевидным с точки зрения международного опыта подобных кризисов решением является проведение всеобщих выборов", - сказал Разумовский. Вопрос в том, как будут эти выборы устроены – равные ли условия будут предоставлены обеим сторонам, не будет ли вестись информационная кампания, кто будет контролировать избирательные советы, уточнил он.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков отметил, что политический кризис в стране фактически сошел на нет, уровень поддержки главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, падает, судя по данным недавних опросов.

"Конфликт постепенно переходит в фазу стабильности, однако эта стабильность, конечно, относительная. Нужно быть настороже, быть бдительными. Конечно, декабрь 2020 года, когда состоятся парламентские выборы, нужно продержаться до этого момента, а там уже начнется новый этап, и посмотрим, что будет дальше", - подчеркнул он.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла, профессора кафедры дипломатии МГИМО Евгения Астахова, мир опять пришел к делению на "своих" и "чужих". Рассчитывать, что европейцы помогут в данной ситуации, не стоит. Поэтому, отметил он, Москве надо не ослаблять поддержку Венесуэлы.