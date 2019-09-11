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РИА Новости
Союзное государство

В Минске наградили победителей союзного конкурса литераторов "Мост дружбы"

19:03 11.09.2019
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© РИА Новости / Татьяна ГоловановаВ Минске наградили победителей союзного конкурса литераторов "Мост дружбы"
В Минске наградили победителей союзного конкурса литераторов Мост дружбы
© РИА Новости / Татьяна Голованова
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Десять молодых писателей из России и Белоруссии получили в Минске дипломы IV конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы"; торжественная церемония награждения прошла в здании республиканского Национального художественного музея.

"Отрадно, что этот проект стал многолетним художественным явлением литературной и культурной жизни Союзного государства. Его результатом является открытие новых имен, новых авторов", - отметил на церемонии награждения министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич.

Победителями конкурса стали 10 человек - по 5 авторов от российской и белорусской сторон. Всего на рассмотрение жюри было подано около 60 работ. На конкурс принимали тексты малых жанров - рассказы, очерки, новеллы и эссе. Еще одним условием был возраст конкурсантов - не старше 30 лет.
Победителями от России признаны Дмитрий Лагутин ( "Моя Япония"), Виктор Чигир ("Метаморфозы"), Екатерина Копыткова ("Дожить до своей смерти"), Алина Осокина ("До первого снега") и Яна Павлова ("Сопричастность").
"Хорошо, что уделяется внимание не только опытным, но и начинающим писателям. Наши страны уже много лет проводят политику интеграции по целому ряду направлений, в том числе, и в культурной сфере. Я искренне рада, что могу содействовать такому культурному взаимодействию своим творчеством", - сказала на церемонии награждения Екатерина Копыткова.
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От Белоруссии призерами "Моста дружбы" стали Андрей Кулеш ("Мотю"), Елена Попко ("Вясёлка"), Юлия Шурбина ("Ванильное печенье"), Карина Пашкевич-Ломтева ("Жемчужная свадьба") и Анастасия Бакунович ("Невеста").
"Мое произведение о человеке, который, попав в катастрофу, стал инвалидом, но это не помешало ему и дальше заниматься искусством, рисовать солнечные картины. Я хотела показать, как жизненные трудности не могут сломить человека, а закаляют его", - рассказала РИА Новости Елена Попко.
Сейчас конкурс проводится раз в два года, но организаторы не исключают возможность сделать его ежегодным. "Также есть идея проведения конкурса на общую тему, в частности, посвященного 75-летию Великой Победы", - сообщил журналистам после церемонии заместитель государственного секретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев.
Конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост Дружбы" ориентирован на поиск, раскрытие и поддержку молодых талантливых авторов. Он проводится с целью привлечения внимания молодых писателей к истории, культуре и литературным традициям двух стран, строительству Союзного государства. Победителям вручаются дипломы, работы публикуются в литературном альманахе, который будет распространяться в Белоруссии и России.
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Союзное государствоБелоруссияРоссия
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