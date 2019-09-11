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РИА Новости

В Германии призвали вдвое сократить мощность "Газпрома" по OPAL

18:44 11.09.2019
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© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KG
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Газпром" должен сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода согласно решению Суда ЕС, заявили РИА Новости в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Накануне Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям OPAL, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Этот газопровод принимает российский газ из "Северного потока".
Газопровод Opal
Вчера, 17:53Сказано в эфире
"Опоздали". Эксперт о решении Суда ЕС не допустить "Газпром" к OPALСуд ЕС по требованию Польши отказал "Газпрому" в полном доступе к газопроводу OPAL. Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев рассказал радио Sputnik, изменит ли это "газовую карту" Европы.
Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по OPAL до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
Теперь вновь в силе предыдущее решение Еврокомиссии — от 2009 года. Для доступа к мощностям OPAL сверх 50% тогда от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка три миллиарда кубов газа в год на специальных условиях. Российская компания на это не соглашалась, и OPAL долгое время был загружен не полностью.
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
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Что такое OPAL

OPAL — сухопутное продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Является одним из крупнейших инфраструктурных энергетических проектов в Германии.
Длина трубопровода составляет 470 километров. Пропускная способность — 36 млрд кубометров газа в год. На немецко-чешской границе продолжением OPAL является газопровод "Газела", проходящий по территории Чехии и вновь выходящий на территорию Германии, соединяясь с газопроводом MEGAL.
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