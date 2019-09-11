Неверов поддержал предложение Медведева о сокращении рабочей недели

"Для некоторых сфер деятельности – уже более чем актуальный вопрос. Информационные технологии, роботизация процессов. Уже есть много задач, на которые указывают профсоюзы, которые требуют изменений: защита прав тех, кто, например, работает дистанционно", - сказал Неверов.