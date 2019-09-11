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РИА Новости

Неверов поддержал предложение Медведева о сокращении рабочей недели

18:44 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии "Единая Россия"
Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель думской фракции "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов поддержал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о сокращении рабочей недели, сообщает пресс-служба фракции в Госдуме.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени.
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"Для некоторых сфер деятельности – уже более чем актуальный вопрос. Информационные технологии, роботизация процессов. Уже есть много задач, на которые указывают профсоюзы, которые требуют изменений: защита прав тех, кто, например, работает дистанционно", - сказал Неверов.
Парламентарий подчеркнул, что сокращение рабочей недели не должно приводить к снижению заработной платы, объемов производства и эффективности труда.
"Наша задача сделать так, чтобы трудовое законодательство соответствовало современным реалиям и уровню технического развития, а также было удобным и для работодателей, и, самое главное, для сотрудников", - добавил вице-спикер.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее сообщил, что Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты.
Офисный работник
30 августа, 16:53РИА Новости
Опрос показал, сколько россиян одобряют четырехдневную рабочую неделю
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Дмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовРоссияОбщество
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