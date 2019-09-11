Волков обсудил развитие сельских территорий с главой "Россельхозбанка"

"Для республики очень важно сохранить динамику роста сельхозпроизводства. Большие задачи у нас стоят в растениеводстве и животноводстве. Полтора миллиона тонн зерна должно быть собрано в этом году - это даст возможность закрыть растущие потребности животноводства. Своевременное предоставление сельхозпредприятиям кредитных ресурсов позволит успешно проводить сезонные работы и осуществлять намеченные планы", - сказал Волков.