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РИА Новости
Республика Мордовия

Волков обсудил развитие сельских территорий с главой "Россельхозбанка"

18:41 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил с председателем правления "Россельхозбанка" Борисом Листовым на рабочей встрече в Москве перспективы агропрома республики, вопросы развития сельских территорий и совместные проекты, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня перед АПК страны в целом и Республики Мордовия в частности стоят амбициозные задачи по развитию экспортного потенциала. Это требует от аграриев ввода новых мощностей и наращивания объемов производства. "Россельхозбанк" готов оказать все необходимое содействие", — заявил Листов.
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Он подчеркнул готовность "Россельхозбанка" расширять сотрудничество как в части кредитовании аграриев Мордовии, так и по вопросам предоставления необходимой экспертной поддержки.
Глава Мордовии отметил, что доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2,5 раза выше среднего показателя по стране, Мордовия стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя.
"Для республики очень важно сохранить динамику роста сельхозпроизводства. Большие задачи у нас стоят в растениеводстве и животноводстве. Полтора миллиона тонн зерна должно быть собрано в этом году - это даст возможность закрыть растущие потребности животноводства. Своевременное предоставление сельхозпредприятиям кредитных ресурсов позволит успешно проводить сезонные работы и осуществлять намеченные планы", - сказал Волков.
Он отметил, что особое значение власти республики придают вопросам увеличения экспорта.
"Президентом России поставлена задача увеличения объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2 раза. Во исполнение указа в период до 2024 года в республике прогнозируется рост экспорта продукции АПК в 3,9 раза", - подчеркнул Волков.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Республика МордовияРоссельхозбанкРоссияЭкономика
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