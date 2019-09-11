Артамонов будет отстаивать важность даты окончания стояния на Угре

КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что намерен отстаивать важность в истории российского государства даты окончания Великого стояния на Угре, для защиты своей позиции, при необходимости, калужские власти привлекут ученых и других экспертов.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственного совета Татарстана практически единогласно не поддержали проект федерального закона об установлении памятной даты России – дня окончания Великого стояния на реке Угре.

"Есть факты, которые носят неопровержимый характер. Мы провели в Калуге большое количество конференций, в том числе и международную, с участием авторитетных российских и зарубежных историков, среди которых был и академик Александр Аганович Чубарьян. Все они пришли к однозначному мнению: это событие послужило началом триумфа русской государственности", - цитирует пресс-служба слова Артамонова.

Глава региона заявил: противостояние Большой Орды и русских княжеств завершилось образованием целостного российского государства.

"Вот, что мы хотим особенно подчеркнуть. Мы говорим о том факте, который принадлежит истории России, частью которой является и Татарстан", - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что жители Калужской области уверены в законопроекте. "Нас поддержали практически все регионы России, все фракции Государственной думы, Российская академия наук, правительство РФ, министерство культуры РФ, министерство финансов РФ, министерство обороны РФ. Если будет необходимо, мы будем и дальше отстаивать свою позицию с привлечением ученых, представителей общественности и всех тех, кто заинтересован в сохранении наследия нашего государства", - подчеркнул Артамонов.

"Cтояние на Угре" ("Угорщина", 1480) - военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III в низовьях реки Угра (левый приток Оки) против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. Эти события положили конец зависимости русских княжеств от ордынского ига, которое началось в XIII веке и длилось почти 250 лет. Стояние завершилось 11 ноября.