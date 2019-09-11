В ДНР рассказали о состоянии раненных при обстреле спасателей

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Один из раненных при обстреле со стороны украинских силовиков сотрудников МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики находится в тяжелом состоянии, огонь по спасателям велся целенаправленно, заявили в среду в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что во время тушения пожара на западе Донецка украинские силовики открыли огонь по сотрудникам МЧС, трое спасателей были ранены.
"Во время тушения пожара начался целенаправленный обстрел сотрудников МЧС со стороны позиций вооруженных формирований Украины. Вследствие обстрела пострадали трое спасателей, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.