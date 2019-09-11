В ДНР рассказали о состоянии раненных при обстреле спасателей

Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села в Донбассе. Архивное фото

Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села в Донбассе

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Один из раненных при обстреле со стороны украинских силовиков сотрудников МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики находится в тяжелом состоянии, огонь по спасателям велся целенаправленно, заявили в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее в ДНР сообщили, что во время тушения пожара на западе Донецка украинские силовики открыли огонь по сотрудникам МЧС, трое спасателей были ранены.