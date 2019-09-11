Йемен потребовал от ОАЭ вывести войска с комплекса по производству СПГ

ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Власти провинции Шабва на юго-востоке Йемена обвинили ОАЭ в превращении комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в военную часть и потребовали вывести оттуда эмиратские войска.

"ОАЭ превратили комплекс по экспорту СПГ в Бальхафе в военную часть, правительство Йемена потребовало убрать эмиратские войска из Бальхафа, чтобы мы могли перезапустить этот комплекс", - заявил губернатор провинции Шабва Мухаммед Салех бен Адью, которого цитирует " Аль-Джазира ".

Он отметил, что после попыток сепаратистов из поддерживаемого ОАЭ Переходного совета Южного Йемена захватить власть в Шабве местные власти "предпринимают усилия для стабилизации обстановки в провинции с использованием сил безопасности и армии".

Неделю назад власти провинции объявили, что начали реализацию нового плана для противодействия вызовам в области безопасности, вызванным военным противостоянием с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.

Йеменский оператор единственного в стране экспортного завода приостановил производство сжиженного природного газа на заводе в Бальхафе в апреле 2015 года из-за военного конфликта в стране, поскольку боевые действия начались вблизи производственного объекта, и там разместились эмиратские войска, которые в составе арабской коалиции стали принимать участие в военных действиях на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади.

Производственный комплекс состоит из двух технологических линий общей производительностью 6,7 миллиона тонн СПГ в год.

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).

Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.