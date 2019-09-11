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РИА Новости

Йемен потребовал от ОАЭ вывести войска с комплекса по производству СПГ

18:31 11.09.2019
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© Fotolia / robnawГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Fotolia / robnaw
Город Аден, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Власти провинции Шабва на юго-востоке Йемена обвинили ОАЭ в превращении комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в военную часть и потребовали вывести оттуда эмиратские войска.
"ОАЭ превратили комплекс по экспорту СПГ в Бальхафе в военную часть, правительство Йемена потребовало убрать эмиратские войска из Бальхафа, чтобы мы могли перезапустить этот комплекс", - заявил губернатор провинции Шабва Мухаммед Салех бен Адью, которого цитирует "Аль-Джазира".
Он отметил, что после попыток сепаратистов из поддерживаемого ОАЭ Переходного совета Южного Йемена захватить власть в Шабве местные власти "предпринимают усилия для стабилизации обстановки в провинции с использованием сил безопасности и армии".
Неделю назад власти провинции объявили, что начали реализацию нового плана для противодействия вызовам в области безопасности, вызванным военным противостоянием с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.
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Йеменский оператор единственного в стране экспортного завода приостановил производство сжиженного природного газа на заводе в Бальхафе в апреле 2015 года из-за военного конфликта в стране, поскольку боевые действия начались вблизи производственного объекта, и там разместились эмиратские войска, которые в составе арабской коалиции стали принимать участие в военных действиях на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади.
Производственный комплекс состоит из двух технологических линий общей производительностью 6,7 миллиона тонн СПГ в год.
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
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Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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ЙеменОАЭВ мире
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