Россия и Эфиопия не обсуждают открытие военной базы в республике

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия и Эфиопия не обсуждают вопрос открытия российской военной базы на территории африканской республики, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу.
Андаргачеу находится с рабочим визитом в Москве, накануне прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры обсудили, в частности, расширение военно-технического сотрудничества.
"Нет. Мы не обсуждаем этот вопрос", - ответил эфиопский министр, отвечая на вопрос, может ли идти речь об открытии российской военной базы в Эфиопии.