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РИА Новости

Россия и Эфиопия не обсуждают открытие военной базы в республике

18:21 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия и Эфиопия не обсуждают вопрос открытия российской военной базы на территории африканской республики, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу.
Андаргачеу находится с рабочим визитом в Москве, накануне прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры обсудили, в частности, расширение военно-технического сотрудничества.
"Нет. Мы не обсуждаем этот вопрос", - ответил эфиопский министр, отвечая на вопрос, может ли идти речь об открытии российской военной базы в Эфиопии.
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