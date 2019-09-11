Стало известно, что Beatles собирались записать альбом после Abbey Road

"Это сенсация, - считает Льюинсон, - Нам всегда было известно, что Abbey Road был их последним альбомом, потому что они собирались уйти на взлете, но нет: они обсуждают новый. Мы думали, что Джон хотел, чтобы группа перестала существовать, но выясняется, что это не так".