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РИА Новости
Культура

Стало известно, что Beatles собирались записать альбом после Abbey Road

20:01 11.09.2019
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© ВикипедияОбложка альбома Abbey Road группы Beatles
Обложка альбома Abbey Road группы Beatles
© Википедия
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Недавно обнаруженная запись говорит о том, что Beatles вели переговоры о новом альбоме после Abbey Road, сообщает The Guardian.
Известный британский исследователь творчества ливерпульской четверки Марк Льюисон рассказал со ссылкой на редкую аудиозапись встречи Пола Маккартни, Джона Леннона и Джорджа Харрисона, сделанную 50 лет назад, что коллектив собирался записать новую пластинку после Abbey Road. Инициатива исходила от Джона.

"Это сенсация, - считает Льюинсон, - Нам всегда было известно, что Abbey Road был их последним альбомом, потому что они собирались уйти на взлете, но нет: они обсуждают новый. Мы думали, что Джон хотел, чтобы группа перестала существовать, но выясняется, что это не так".

Тем не менее, на записи слышно, что отношения между участниками коллектива были напряженными: Джон поднимает вопрос о том, чтобы разделить авторство песен "Леннона и Маккартни", а Пол критикует способности Джорджа Харрисона к сочинению композиций.
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