ЛНР обвинила Киев в дестабилизации обстановки в Донбассе

Владислав Дейнего и новый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото

Владислав Дейнего и новый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон в районе пропускного пункта "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в дестабилизации обстановки в Донбассе во время визита в ЛНР замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о прибытии Этерингтона в республику. По данным оборонного ведомства, с начала суток украинские силовики два раза обстреляли район населенного пункта Фрунзе, один ополченец погиб.

"В день прибытия на территорию ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона командование вооруженных формирований Украины рассчитывает отвлечь внимание наблюдательной миссии от продуктивной работы в районах разведения сил и средств и ремонтных работ моста через реку Северский Донец (КПП "Станица Луганская" - ред.) и предпринимает попытки дестабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения", - заявил Осадчий журналистам.