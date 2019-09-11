Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T17:43Z
https://ria.ru/20190911/1558583864.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/74143/38/741433877_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3206b41350d91f04867400385a42c2a4.jpg
РИА Новости

Житель Москвы получил 17,5 лет колонии за убийство отца и бабушки

17:43 11.09.2019
468
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Житель Москвы Роман Парфёнов приговорен к 17,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство отца и бабушки в мае 2018 года, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, 6 мая 2018 года в овраге лесопарковой зоны вблизи дома по улице Академика Янгеля в Москве были обнаружены обгоревшие тела мужчины и женщины с множественными рублеными, колото-резаными ранениями туловища, а также признаками отделения верхних и нижних конечностей. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний молодой человек.
Как выяснили следователи, 5 мая 2018 года молодой человек на почве личных неприязненных отношений убил своих отца и бабушку, после чего расчленил тела и вывез части на машине в Битцевский и Кусковский лесопарки, где их сжег.
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
19 августа, 11:03РИА Новости
Родственница школьника, убившего родных, назвала возможную причину трагедии
"Сегодня приговором суда Роману Парфёнову назначено наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела Парфёнов дал признательные показания.
810110
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
РИА
Новости
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Лента
новостей
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Актер и режиссер Марк Горонок
Актер из "Улиц разбитых фонарей" Марк Горонок разбился в ДТП
Карета скорой помощи в США
Во Флориде шесть человек пострадали при нападении мужчины с ножом
Пластиковая бутылка с надписью Помогите
Послание в бутылке спасло жизнь трем американцам
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
20:36Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
Лента новостейМолния