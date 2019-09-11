Житель Москвы получил 17,5 лет колонии за убийство отца и бабушки

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Житель Москвы Роман Парфёнов приговорен к 17,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство отца и бабушки в мае 2018 года, сообщается на сайте СК РФ.

По данным СК, 6 мая 2018 года в овраге лесопарковой зоны вблизи дома по улице Академика Янгеля в Москве были обнаружены обгоревшие тела мужчины и женщины с множественными рублеными, колото-резаными ранениями туловища, а также признаками отделения верхних и нижних конечностей. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний молодой человек.

Как выяснили следователи, 5 мая 2018 года молодой человек на почве личных неприязненных отношений убил своих отца и бабушку, после чего расчленил тела и вывез части на машине в Битцевский и Кусковский лесопарки, где их сжег.

"Сегодня приговором суда Роману Парфёнову назначено наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.