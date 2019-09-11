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РИА Новости

Трамп пообещал новые удары по талибам после отмены мирных переговоров

17:36 11.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что по талибам будут наноситься новые удары после отмены мирных переговоров.
"У нас были запланированы мирные переговоры. Несколько дней назад я их отменил, когда узнал, что они убили замечательного американского солдата из Пуэрто-Рико и 11 других невинных людей... На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится", - заявил Трамп, выступая в Пентагоне на траурном мероприятии, посвященном годовщине терактов 11 сентября.
Кабул
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Трамп на выходных заявил об отмене мирных переговоров с "Талибаном" после того, как талибы взяли ответственность за очередной теракт в Афганистане.
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Дональд ТрампАфганистанСШАВ мире
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