Трамп пообещал новые удары по талибам после отмены мирных переговоров

"У нас были запланированы мирные переговоры. Несколько дней назад я их отменил, когда узнал, что они убили замечательного американского солдата из Пуэрто-Рико и 11 других невинных людей... На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится", - заявил Трамп, выступая в Пентагоне на траурном мероприятии, посвященном годовщине терактов 11 сентября.