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РИА Новости
Архангельская область

В Архангельской области примут новые меры соцподдержки семей с детьми

17:31 11.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 сен – РИА Новости. Семьи с детьми, проживающие в Архангельской области, смогут получать дополнительную социальную поддержку - от увеличения материнского капитала до субсидий на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Законопроект "О внесении изменений в областной закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области", внесен на сентябрьскую сессию областного Собрания депутатов губернатором Архангельской области Игорем Орловым, фракциями "Единая Россия" и ЛДПР в региональном парламенте.
По мнению губернатора, этот законопроект, "последовательно и логично продолжает большую работу, которая ведется правительством региона с целью улучшения качества жизни населения области".

"Очень важно, что в разработке законопроекта, наряду с представителями регионального правительства, приняли участие партии, которые традиционно принято считать оппонентами. Это свидетельствует о здоровой политической ситуации в регионе, когда представители разных партий объединяют усилия для достижения общих целей – на благо людей", – приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Орлова.

Согласно тексту законопроекта, предлагается увеличить региональный материнский капитал, выплачивающийся при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей до 105 тысяч рублей или трехкратного размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка. Размер регионального материнского капитала не индексировался в области с 2012 года, и в настоящий момент составляет 50 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.
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Кроме того, впервые предлагается предусмотреть субсидии в 2 миллиона рублей на улучшение жилищных условий при рождении в семье "тройняшек". С учетом возможностей, которые предоставляются многодетным семьям по федеральным программам, - средств российского материнского капитала, выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, льготной ипотеки под 6% годовых, общая сумма соц поддержки на улучшение жилищных условий таких семей может возрасти до 2,903 миллиона рублей.
Также предлагается предоставить ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка семьям с тремя и более детьми, в том числе, до достижения им 21 года. Ранее, когда ребенку исполнялось 18 лет, семья теряла статус многодетной и большинство мер социальной поддержки.
Как сообщает пресс-служба облправительства, планируется также увеличить с 30 до 35 тысяч рублей единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка, расширив при этом и возрастной диапазон. Если ранее данную выплату могли получить молодые мамы в возрасте от 22 до 24 лет включительно, то, согласно законопроекту, ЕПД за рождение первого ребенка смогут получать женщины в возрасте от 20 до 25 лет.
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В числе других мер, предусмотренных документом, - выплата ежемесячного пособия неработающим родителям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями развития.
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