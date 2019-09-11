Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T17:26Z
https://ria.ru/20190911/1558582669.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/75970/32/759703273_0:102:2000:1227_1036x0_80_0_0_aa83ae683eaca0015e3ce7d636417fec.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

Готовность Кубани к отопительному сезону превысила 90%

17:26 11.09.2019
15
© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления
Система отопления
© Fotolia / Özgür Güvenç
Система отопления. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам региона полностью завершить подготовку к отопительному сезону всего комплекса ЖКХ края к 1 октября, на сегодняшний день он готов на 91,3%, сообщает пресс-служба краевой администрации.
"До старта отопительного сезона остается меньше месяца. На краевом совещании губернатор поручил муниципалитетам полностью завершить подготовку всего комплекса ЖКХ региона к 1 октября. Глава края напомнил, что прошлый отопительный сезон прошел без крупных аварий и сбоев", - говорится в сообщении.
Река Псекупс в Краснодарском крае
15 августа, 12:17Краснодарский край
Кубань получила 1,5 миллиарда рублей на развитие дорог
Глава края отметил, что регион хорошо подготовился в прошлом году, и призвал удерживать эту планку. "У нас должна быть 100-процентная готовность к холодам и любым нештатным ситуациям", – цитирует ведомство губернатора.
По словам его заместителя, курирующего отрасль ЖКХ, Анатолия Вороновского, сегодня готовы к работе более 2,5 тысячи котельных, что составляет 91,3% от общего количества. "С каждым годом в крае возрастают темпы модернизации котельных и ввода новых тепловых мощностей. Так, в текущем году будут модернизированы 45 котельных, из них 13 объектов строятся за краевые и муниципальные средства, а 32 – частными инвесторами", - отметили в ведомстве.
Как напомнил губернатор, перед муниципалитетами стоит задача – в общей сложности с 2020 года выйти на ежегодную замену не менее 80 котельных за счет инвесторов. "До конца года будут заключены концессионные соглашения по развитию систем теплоснабжения в восьми районах – Северском, Красноармейском, Крыловском, Калининском, Успенском, Курганинском, Новокубанском, а также в Горячем Ключе", – привел данные губернатор.
Он добавил, что в течение 10 лет котельные в этих муниципалитетах будут полностью обновлены, инвестиции составят 1,4 миллиарда рублей. При этом глава края заявил, что в некоторых районах – Кущевском, Староминском и Щербиновском – работа с инвесторами ведется слабо.
Цветение подсолнечника в Краснодарском крае
16 июля, 20:43Краснодарский край
На Кубани разработают план по сохранению зеленых зон
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКубаньКраснодарКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
18:59Иностранцам-выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
Лента новостейМолния