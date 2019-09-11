Готовность Кубани к отопительному сезону превысила 90%

КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам региона полностью завершить подготовку к отопительному сезону всего комплекса ЖКХ края к 1 октября, на сегодняшний день он готов на 91,3%, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"До старта отопительного сезона остается меньше месяца. На краевом совещании губернатор поручил муниципалитетам полностью завершить подготовку всего комплекса ЖКХ региона к 1 октября. Глава края напомнил, что прошлый отопительный сезон прошел без крупных аварий и сбоев", - говорится в сообщении.

Глава края отметил, что регион хорошо подготовился в прошлом году, и призвал удерживать эту планку. "У нас должна быть 100-процентная готовность к холодам и любым нештатным ситуациям", – цитирует ведомство губернатора.

По словам его заместителя, курирующего отрасль ЖКХ, Анатолия Вороновского, сегодня готовы к работе более 2,5 тысячи котельных, что составляет 91,3% от общего количества. "С каждым годом в крае возрастают темпы модернизации котельных и ввода новых тепловых мощностей. Так, в текущем году будут модернизированы 45 котельных, из них 13 объектов строятся за краевые и муниципальные средства, а 32 – частными инвесторами", - отметили в ведомстве.

Как напомнил губернатор, перед муниципалитетами стоит задача – в общей сложности с 2020 года выйти на ежегодную замену не менее 80 котельных за счет инвесторов. "До конца года будут заключены концессионные соглашения по развитию систем теплоснабжения в восьми районах – Северском, Красноармейском, Крыловском, Калининском, Успенском, Курганинском, Новокубанском, а также в Горячем Ключе", – привел данные губернатор.