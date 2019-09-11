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РИА Новости

Ущерб от поджога микроавтобусов в Кингисеппе оценили в 30 млн рублей

17:10 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Примерный ущерб от пожара, который произошел ночью в Кингисеппе и уничтожил 12 микроавтобусов, составил 30 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в администрации по Кингисеппскому району Ленинградской области.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области сообщила, что в результате пожара в среду на улице Карла Маркса в Кингисеппе сгорели 12 микроавтобусов марки Ford Transit.
"На территории бывшей фабрики "Рот Фронт" сгорело 12 новых микроавтобусов, принадлежащих ООО "Ростехнология". Ущерб собственники оценили в 30 миллионов рублей", - рассказал РИА Новости собеседник.
По его словам, охраны на территории, где произошёл пожар, не было, но камеры видеонаблюдения зафиксировали, как четыре человека в капюшонах идут по парковке.
Дежурная часть МЧС. Архивное фото
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"В компании заявили, что считают, что это поджог, и будут обращаться с заявлением в правоохранительные органы", - добавил источник.
В управлении по транспорту Ленобласти затруднились сказать агентству, с какой целью предполагалось использовать 12 микроавтобусов: "Ростехнология" в списках перевозчиках не значится и на торги по обслуживанию маршрутов не заявлялась.
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Кингисеппский районПроисшествия
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