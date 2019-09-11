Эксперт считает, что увольнение Болтона улучшит внешнюю политику США

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Уход со своего поста советника президента США Джона Болтона, известного жесткой линией по большинству внешнеполитических вопросов, поможет США договариваться с Россией, Ираном и КНДР, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

"Увольнение Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности открывает возможности для прагматических результатов по ряду трудных проблем, включая сделку по денуклеаризации с КНДР, снижение напряженности с Ираном и соглашения с Россией, которые помогли бы предотвратить новую ядерную гонку вооружений", - сказал Кимбалл.