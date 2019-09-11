Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T16:55Z
https://ria.ru/20190911/1558581118.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155804/98/1558049849_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3ac1e3ce0c9ca6dfe38f8ca382ec2ae0.jpg
РИА Новости

Эксперт считает, что увольнение Болтона улучшит внешнюю политику США

16:55 11.09.2019
322
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Уход со своего поста советника президента США Джона Болтона, известного жесткой линией по большинству внешнеполитических вопросов, поможет США договариваться с Россией, Ираном и КНДР, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
"Увольнение Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности открывает возможности для прагматических результатов по ряду трудных проблем, включая сделку по денуклеаризации с КНДР, снижение напряженности с Ираном и соглашения с Россией, которые помогли бы предотвратить новую ядерную гонку вооружений", - сказал Кимбалл.
Советник США по национальной безопасности Джон Болтон в посольстве США в Ереване
Вчера, 21:25Сказано в эфире
"Усы выбесили". Американист об отставке Болтона из советников ТрампаДональд Трамп попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik назвал несколько причин для такого решения.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.
610010
Обсудить 1
Отставка Джона БолтонаДжон БолтонРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте президента
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал новые удары по талибам после отмены мирных переговоров
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Молдавия не будет пересматривать свою внешнюю политику, заявил глава МИД
Конгресс США выделит Киеву военную помощь, если Трамп будет против
Лента
новостей
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
В Госдуме прокомментировали обвинение Малинова в шпионаже в пользу России
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
С Серебренникова сняли подписку о невыезде
Пассажиры московского метро проходят через турникеты
В московском метро тестируют систему распознавания лиц
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
В США помнят поддержку россиян после терактов 11 сентября, заявил Хантсман
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
"Оппозиционная платформа" хочет расследовать события 2014 года в Одессе
Пожарные в США
Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Актер и режиссер Марк Горонок
Актер из "Улиц разбитых фонарей" Марк Горонок разбился в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния