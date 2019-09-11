Суд в Гааге оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией

Речь идет о случае, произошедшем в 2016 году. Как утверждала прокуратура, врач нарушил существующие в стране требования относительно применения эвтаназии, в частности, не обговорил с пациентом условия окончания жизни. Как отмечет издание, пока женщина была в здравом уме, она подписала документ о том, что хочет уйти из жизни посредством эвтаназии "в нужный момент", однако потом, как отмечает прокуратора, она подавала "разные сигналы". После "тесных консультаций с семьей" и заключения двух врачей о том, что женщина испытывает невыносимые страдания, врач провел эвтаназию.