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РИА Новости

Суд в Гааге оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией

16:34 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Суд в нидерландской Гааге оправдал врача интерната для престарелых, который провел эвтаназию 74-летней пациентке, страдавшей тяжелой формой деменции, сообщает интернет-издание NL Times.
Речь идет о случае, произошедшем в 2016 году. Как утверждала прокуратура, врач нарушил существующие в стране требования относительно применения эвтаназии, в частности, не обговорил с пациентом условия окончания жизни. Как отмечет издание, пока женщина была в здравом уме, она подписала документ о том, что хочет уйти из жизни посредством эвтаназии "в нужный момент", однако потом, как отмечает прокуратора, она подавала "разные сигналы". После "тесных консультаций с семьей" и заключения двух врачей о том, что женщина испытывает невыносимые страдания, врач провел эвтаназию.
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Прокуратура заявляла, что врачу следует предъявить обвинения в убийстве, но наказания не требовала. В среду суд постановил, что требования по уходу за пациентом не были нарушены, и оправдал врача. По данным суда, врач не смог подтвердить желание женщины, потому что она не была способна на осмысленное обсуждение этого вопроса.
В 2002 году Нидерланды стали первой в мире страной, легализовавшей активную эвтаназию. При этом, согласно законодательству страны, прибегнуть к эвтаназии могут лишь те, кто испытывает невыносимые страдания и не имеют надежды на выздоровление, отмечает агентство. Как отмечает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), с момента вступления закона в силу нынешний случай стал первым, когда врача привлекают к суду за эвтаназию.
Палата интенсивной терапии
12 сентября 2018, 13:06Радио
Эвтаназия – милосердие или убийство?В Бостоне открылся XVII Международный конгресс, посвященный изучению боли. Одна из тем – проблемы паллиативной медицины, этическая сторона эвтаназии. Аргументы "за" и "против" добровольного ухода из жизни пытаемся найти в эфире радио Sputnik.
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ГаагаНидерландыВ мире
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