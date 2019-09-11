Калужская область участвует в форуме "Отдых/ Leisure-2019"

КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Калужская область представляет свой туристический потенциал на юбилейном 25-м Международном форуме-выставке по туризму "Отдых/ Leisure-2019", сообщило правительство региона.

Форум проходит с 10 по 12 сентября в Москве в залах второго павильона Экспоцентра. В этом году в ее экспозиции туристические маршруты и проекты представляют порядка 50 стран мира, такие как Индия, Таиланд, Египет, Марокко, Китай и страны Европы, а также более 40 регионов России. Заявлено более 800 участников мероприятия, ожидается около 15 тысяч посетителей.

"Свой туристский потенциал на форуме-выставке демонстрирует и Калужская область в составе туристско-информационного центра "Калужский край", регионального туристско-рекреационного кластера, санатория "Сигнал", а также загородного отеля "Welna Eco Spa Resort", - говорится в сообщении.

Представитель регионального правительства рассказала РИА Новости, что участники выставки от региона – представители малого и среднего бизнеса. На мероприятии работают туроператоры по внутреннему и въездному туризму региона - "Калуга Ленд" и "Козельское бюро путешествий".