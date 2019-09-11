В Луганске заявили о смерти ополченца при обстреле со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По словам Осадчего, в 14.45 (совпадает с мск) украинские силовики второй раз за сутки подвергли обстрелу из минометов и станкового противотанкового гранатомета позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Фрунзе.