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РИА Новости

В Луганске заявили о смерти ополченца при обстреле со стороны ВСУ

16:24 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов в Донбассе
Разрушения в одном из домов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в одном из домов в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По словам Осадчего, в 14.45 (совпадает с мск) украинские силовики второй раз за сутки подвергли обстрелу из минометов и станкового противотанкового гранатомета позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Фрунзе.
"Получил множественные ранения, не совместимые с жизнью, один защитник ЛНР", - сказал представитель оборонного ведомства республики.
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ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскУкраинаВ мире
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